Nå kommer ekstremværet: – Farlig å være ute

Ekstremværet treffer først Møre og Romsdal og Nordfjord. Der gjelder farevarselet fra klokka 12 og fram til midnatt. Rødt farevarsel er det mest alvorlige varselet myndighetene har.

Senere beveger uværet seg nordover. Fra 19 gjelder farevarselet også for deler av Trøndelag og Helgeland. Faren minker på natta, men det kommer til å være uvær fram til torsdag.

En rekke byer blir rammet: Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim og Steinkjer er alle blant dem som er i området der det er rødt farevarsel.

– Farlig

– Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett, heter det i farevarselet.

Folk blir bedt om å holde seg inne og følge råd fra beredskapsmyndighetene. Flere steder kan det bli satt krisestab, og både skoler og studiesteder kan bli stengt.

Dette er farevarslene i ekstremværet Ingunn

Det er sendt ut farevarsler før ekstremværet Ingunn onsdag og torsdag.

Rødt nivå (kategori 4 av 4):

Ekstremt kraftige vindkast. Det er farlig å være utendørs, og folk blir bedt om å holde seg inne. Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for at transport blir innstilt. Folk blir bedt om å være forberedt på lange strømbrudd.

Ytre strøk av Møre og Romsdal og Nordfjord: Faren øker fra onsdag klokka 12 og minker ved midnatt. Gjelder fra området sør for Måløy og opp kysten (inkludert Ålesund, Molde og Kristiansund) til Aure og Smøla.

Deler av Trøndelag og Helgeland: Faren øker fra klokka 19 onsdag og minker fra klokka 3 natt til torsdag. Gjelder fra Nordmøre, opp gjennom Trøndelag (inkludert Trondheim og Steinkjer) og opp til Helgelandskysten sør for Bodø.

Oransje nivå (kategori 3 av 4):

Svært kraftige vindkast. Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Transport kan bli innstilt. Det kan bli strømbrudd. Veier kan bli stengt.

Deler av Møre og Romsdal og Nordfjord: Faren øker fra onsdag klokka 12 og minker torsdag klokka 10. Gjelder indre strøk fra Nordfjord og Sandane opp til Surnadal.

Indre strøk av Trøndelag: Faren øker fra onsdag klokka 22 og minker fra torsdag klokka 14. Gjelder indre strøk fra Dovre og Femundsmarka til Børgefjell nasjonalpark.

Den kraftige vinden kan blåse trær og objekter over ende og ramme både transport og strømforsyning.

– Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd, heter det i farevarselet.

– La bilen stå

Folk blir bedt om å la bilen stå i de områdene som blir hardest rammet. Hvis du må kjøre, blir du bedt om å ta forholdsregler.

– Beregn god tid, ha fulladet bil og ekstra klær og gjerne drikke i bilen, sier Nils Karbø, leder for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Han understreker at rødt farevarsel er sjeldent – og må tas på største alvor.

I tillegg til områdene med rødt farevarsel, er det oransje farevarsel lenger inn i landet og i Nordland.

Det er i Nordland det er ventet verst forhold på veiene i morgentimene. Der har det allerede vært storm i flere dager. Nå er det ventet kraftig vind og mye nedbør. Det skaper fare for skred ut i veibanen, og veier kan bli stengt på grunn av trær og annet som blåses over ende.

– Kommer til å merkes

Det er også ventet sterk vind i Vestland, og der kan veier og fergesamband bli stengt på kort varsel. Vegvesenet advarer også mot at det kan bli kolonnekjøring og stengte veier på fjellovergangene.

– Det blir vindfullt. Det kommer til å merkes. Det er meldt om mye regn, men det er vinden som skaper størst problemer, sa meteorolog Espen Biseth Granan til NTB tirsdag kveld.

De kraftigste vindkastene ventes i ytre strøk fra Stad til Helgeland. Vindkastene kan lokalt komme opp i hele 50 meter per sekund.

Møre og Romsdal har stengt videregående skoler, mens det er krisestab i Ålesund og Molde. Der er grunnskolene også stengt.

Kaos i Tromsø

Troms og Finnmark slipper unna de mest alvorlige farevarslene i denne omgang. Der har det imidlertid vært full storm i dagevis, og det blåser fortsatt godt.

Sent tirsdag kveld hadde biler og busser fulle av pendlere stått i timevis i kø for å komme seg over brua til Kvaløya i Tromsø. Sterk vind gjorde at den forble stengt hele kvelden.

Noen valgte å ta beina fatt og krysse brua til fots i stormen, viste direktesendingen til Nordlys.

