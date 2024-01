Ekstremværet Ingunn skaper trøbbel for Melodi Grand Prix

– Kommer noen for sent risikerer vi å miste viktig prøvetid, som er kritisk for sendingen, skriver prosjektleder Mads Tørklep i MGP i en epost til VG.

Finalen er ikke før på lørdag, men alle artister er nødt til å være med på prøver fra torsdag morgen, skriver avisen.

En av deltakere i finalen er tidligere MGP-vinner Margaret Berger. Hun skal reise til Trondheim torsdag.

– Nå begynner jeg å bli lite grann nervøs jeg, for hun Ingunn virker ganske hissig. Jeg blir skikkelig urolig for om vi kommer til MGP-finalen, sa Berger på Instagram-story tirsdag.