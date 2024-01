Universiteter strammer inn plagiatkontrollen

– Oslo Met var allerede i gang med å gjennomgå våre egne regler for behandling av fusk, og vi har en ny versjon ute på høring nå. Vi har også sørget for at vi nå har en fellesdatabase med flere læresteder slik at vi har tilgang til andre institusjoners masteroppgaver, og de til våre, opplyser prorektor Silje Fekjær ved Oslo Met til Universitas.

Ved Universitetet i Oslo skal det nåværende systemet for å avdekke plagiat, skiftes ut, opplyser viserektor Bjørn Stensaker for utdanning ved UiO.

– Dagens avtale skal jo ut på anbud, og det betyr at vi får et nytt system som sikkert vil gi nye muligheter for å avdekke plagiering, sier han.

Han sier det viktigste er å bli bedre til å hjelpe studentene til å forstå og beherske hvordan man oppgir kilder og refererer til dem. Men understreker at det nye systemet trolig også vil ha sine begrensninger.

– Ingen systemer er feilsikre, sier Stensaker.