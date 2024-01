LO-topper krever nye regler for oljefondet

Ved starten av fjoråret eide oljefondet aksjer for drøye 13 milliarder kroner i Israel. I tillegg hadde fondet israelske statslån på 4,7 milliarder kroner, skriver VG.

– Vi mener at det er helt feil at Statens pensjonsfond utland skal investere i statsobligasjoner, noe som er direkte med på å finansiere krigføringen i et område som Gaza, sier Christopher Beckham, leder i HK Norge.

Han er klar på at oljefondet bør selge seg ut av flere bedrifter som har investert i Israel.

I dag skal oljefondets etikkråd sørge for at oljepenger ikke investeres i selskaper som bidrar til menneskerettighetsbrudd. LO-toppene mener dette ikke er nok og krever nye kriterier for hvor norske oljepenger kan være investert.

Kravet kommer fra Beckham, NTL-leder Kjersti Barsok, Fellesforbundet-leder Jørn Eggum, EL og IT-forbundsleder Geir Ove Kulseth og Fagforbundet-nestleder Odd-Haldgeir Larsen.

Finansdepartementet, sier de har fått skriftlig spørsmål fra Stortinget om saken, og at de må svare Stortinget før de svarer pressen.

2023 ble et rekordår for oljefondet, som endte på 15.764 milliarder ved årsslutt. Dermed økte oljefondet sine verdier med over 3300 milliarder kroner i fjor – en økning på 26,8 prosent.

