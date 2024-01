Forurenset drikkevann etter at Follobanen ble bygget

Vestby Avis melder at vannprøver tatt fra krana viser forhøyde verdier av sulfat i Langliveien i Vestby.

Bane Nor fikk beskjed om å ta grundige tester etter at det i fjor ble kjent at det var funnet uran og sulfater i massene som ble boret ut da togtunnelen ble bygget. Det visste de i seks år uten å informere folk om det, skriver lokalavisa.

Ifølge Bane Nor er det ikke så høye verdier at det er fare for mennesker. Det kan gi langtidsvirkning for vannlevende organismer.

Vestby Avis har snakket med en familiefar som sier de ikke drikker vann fra springen lenger etter at uran- og sulfatutslippet ble kjent i fjor.

Bane Nor ser på muligheten for å koble folk som får vann fra private drikkevannsbrønner, inn på det offentlige nettet.

