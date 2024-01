Enda en mann pågrepet etter dødsfall på Karmøy i fjor vinter

I mars i fjor ble en mann i 30-årene siktet for grov kroppsskade med døden til følge, samt likskjending. Denne siktelsen opprettholdes. Tirsdag ble en mann i 20-årene fra Karmøy pågrepet, opplyser politiet i en pressemelding.

Også denne mannen er siktet for grov kroppsskade og likskjending.

– Det er resultater av tekniske undersøkelser og det samlede bevisbildet som danner grunnlag for siktelsen av mannen i 20-årene. Han skal etter planen avhøres i dag, sier politiadvokat Mads Lerum.

Han har tidligere vært avhørt som vitne i saken. Han er ifølge politiet en bekjent av både den avdøde og den andre siktede mannen.

Hundre vitner avhørt

Siktelsen mot mannen i 30-årene opprettholdes. Han satt varetektsfengslet i fire uker, men ble løslatt i april da politiet mente det ikke lenger var fare for bevisforspillelse.

Siden Espen Simonsen (32) ble funnet død i sitt hjem i Skudeneshavn 20. februar i fjor, har politiet etterforsket saken bredt. I sommer åpnet obduksjonsrapporten for at 32-åringen kan ha dødd av sykdom. Nå ser det altså ut til at politiet igjen ser bort fra dette.

– Politiet har siden februar i fjor avhørt nærmere hundre vitner. Det er blant annet gjennomført tekniske undersøkelser på åstedet og av beslag, uten at politiet nå kan gå mer konkret inn på hvilke undersøkelser som er gjort eller resultatet av disse, sier Lerum.

Fremstilles for fengsling

Kripos har bistått politidistriktet i etterforskningen siden starten.

– Vi må fortsatt være tilbakeholdne med informasjon om etterforskningen og veien videre. Politiet kan ikke kommentere hypoteser rundt foranledning, hendelsesforløp eller motiv. Vårt hovedfokus nå er avhør av siktede, opplyser Lerum.

Politiet skal onsdag be om at den siktede varetektsfengsles i fire uker på grunn av fare for bevisforspillelse. Den siktede har fått oppnevnt advokat Ove Kahrs Wangensteen som forsvarer.