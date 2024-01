Det er ikke grunnlag for å kritisere E-tjenesten før masseskytingen i 2022, mener EOS-utvalget

– Utvalget har etter sin undersøkelse av saken ikke funnet grunnlag for å kritisere E-tjenesten. EOS-utvalget har i dag informert Stortinget om saken i en særskilt melding, heter det i en pressemelding fra EOS-utvalget.

Zaniar Matapour drepte to og såret flere i en masseskyting i Oslo sentrum 25. juni 2022. Han skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London Pub. Sistnevnte er populær blant skeive, og det er en utbredt oppfatning at angrepet var rettet mot det skeive miljøet.

