«Uforholdsmessig» mange ukrainere i Norge – nå skjerpes reglene

Det legges til grunn at mellom 25.000 og 45.000 ukrainere kommer til Norge i 2024, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse mandag.

– Mange kommuner står i et veldig press, sa justisministeren.

Blant kuttene er at ukrainere ikke lenger vil få økonomisk støtte om de velger å bo privat istedenfor på asylmottak. I tillegg vil det ikke lenger være mulig å bo i asylmottak med kjæledyr, og det blir krav om botid på fem år for gratis tannhelse for dem mellom 19 og 24 år.

Høyere ytelsesnivå enn i nabolandene

Engangsstønaden skal komme etter et års botid, og det blir også innført krav om botid for grunn- og hjelpestønad.

Det kommer mange ukrainere til Norge i forhold til antallet som kommer til nabolandene. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sa på mandagens pressekonferanse at det er grunn til å tro at en del kommer til Norge fordi nivået på tjenestene og ytelsene våre er høyere enn i nabolandene.

Allerede i høst og vinter innførte regjeringen en rekke andre tiltak for å stramme inn ordningene for ukrainske flyktninger. Blant annet ble det begrenset mulighet for flyktningene å reise fram og tilbake mellom Ukraina og Norge.

«Uforholdsmessig mange» flyktninger til Norge

I tillegg til de nye kuttene i ytelser blir det også strengere krav til introduksjonsprogrammet slik at flere ukrainere kommer seg raskere ut i arbeid, heter det i pressemeldingen.

I statsbudsjettet har regjeringen imidlertid lagt til grunn at det vil komme om lag 20.000 flyktninger fra Ukraina i år. Det er satt av 27,7 milliarder kroner til kommunene i statsbudsjettet til bosetting av flyktningene. Dette forventer altså Mehl vil overskrides kraftig.

Siden krigen startet i 2022 har Norge tatt imot over 72.000 flyktninger fra Ukraina. 36.400 av dem kom i fjor.

Tallet er langt høyere enn det Norges naboland kan vise til. I fjor tok Sverige imot 12.400 flyktninger, mens Danmark endte på 8.300 asylsøknader. Regjeringen mener det kommer «uforholdsmessig» mange til Norge i forhold til våre naboland.

