Tilsynsrapport: Flere hemmelige numre er ikke hemmelige

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført varslet tilsyn med i alt sju mobiloperatører og friskmelder kun to av disse. Telenor og NextGenTel hadde ingen avvik, mens det hos Fjordkraft, Telia, Happybytes, Iplink og Primafon er funnet avvik.

Nkom understreker at tilsynsrapporten og dens konklusjoner er foreløpige og kan bestrides av mobilselskapene. De har likevel valgt å offentliggjøre informasjonen av bekymring for at det finnes brukere som i dag har tjenesten «hemmelig nummer», men som ikke får den ekstra beskyttelsen som tjenesten skal gi.

– Ser alvorlig på saken

– Vi ser svært alvorlig på saken. Mennesker kan ha et sterkt behov for anonymitet, for eksempel ved voldstrusler eller sjikane. Hemmelig telefonnummer kan gi ekstra sikkerhet og beskyttelse i slike tilfeller, og det er derfor svært bekymringsfullt at tilsynet avdekket alvorlige brudd på regelverket, sier avdelingsdirektør Kamilla Sharma.

Tilsynet har avdekket brudd på kravet om skjult nummervisning og videreføring av hemmelig nummer ved flytting av et mobilabonnement fra et selskap til et annet.

Fjordkraft beklager

– Vi mener det er bra at Nkom har kontrollert dette og beklager at det er funnet avvik. Det er viktig å understreke at ingen telefonnumre har vært offentlig tilgjengelig eller mulig å søke opp, sier kommunikasjonssjef Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft til NTB.

Han forteller at de ble gjort kjent med Nkoms funn mandag.

– Vi lukker disse avvikene nå og gjør tester for å sikre at alt fungerer som det skal, sier Eikeland.

– Avgjørende at folk har tillit

Det er funnet avvik både hos de mobilselskapene som gir fra seg et mobilabonnement, og de selskapene som tar imot nye abonnenter på tjenesten hemmelig nummer. Det er også avdekket mangelfull informasjon til kundene om tjenestens innhold.

– Det er avgjørende at folk har tillit til digitale tjenester, og at man kan stole på de tjenestene som leveres av norske mobiloperatører. Vi er overrasket over at avvikene er så omfattende, og vi oppfordrer alle de som har hemmelig nummer, til å undersøke med sitt mobilselskap om tjenesten de har fått, er håndtert på korrekt vis, sier Sharma.

Slik ble tilsynet gjennomført

Alle selskaper som tilbyr telefoni i privatmarkedet, fikk 20. oktober i fjor tilsendt et tilsynsbrev som redegjorde for det kommende tilsynet og hvilke kriterier de måles opp mot.

Tilsynet ble gjennomført som et praktisk tilsyn hvor Nkom opprettet abonnement med hemmelig nummer hos fire aktører, og deretter overførte abonnementene med hemmelig nummer til nye aktører.