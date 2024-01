Storm i Nord-Norge: Skoler stengt og fly innstilt

Det er både grunnskoler og videregående skoler rundt om i Nord-Norge som er stengt. Flytrafikken er hardt rammet, og en rekke avganger er innstilt.

Mandag morgen måtte politiet ta i bruk nødvarslingssystemet etter melding om skred over vei og fare for skred mot hus i Kvæfjord i Troms.

Politiet opplyser at politi og redningsressurser er på vei til stedet.

Dette nødvarselet ble sendt ut:

– Det har gått skred ved Våtvoll, og du kan befinne deg i et farlig område. Vurder å evakuere deg selv i retning Sigerfjord. Vei i sørlig retning mot Gullesfjordbotn er stengt av skred.

Orkan

Ifølge statsmeteorolog Gunnar Noer kan det hende det blir orkan.

Han sier til NRK at det går mange år mellom hver gang man ser et så kraftig uvær som det som er på tur innover Nord-Norge.

– Det nærmer seg rødt farenivå, men det blir nok likevel å holde seg på oransje, sier Noer.

Alle Widerøes morgenfly innstilt

Meteorologer har sagt at det kraftige uværet som når Nord-Norge, er unormalt. Det er ventet svært sterk vind og både Hurtigruten, Widerøe, SAS og Norwegian har opplyst at det får konsekvenser for reisende.

Widerøe har innstilt alle avganger nord for Trondheim mandag morgen. Det gjelder i første omgang til rundt klokka 9, opplyste flyselskapet til VG søndag kveld.

I første omgang er det rundt 50 flyginger som ikke går.

70 knop

Widerøe opplyste at det er varslet en vindstyrke på opptil 70 knop – 36 meter per sekund – enkelte steder.

Norwegian innstiller på sin side morgenfly fra Oslo til Bodø og Evenes, ifølge TV 2. Flyet til Kirkenes og Longyearbyen dropper mellomlanding i Tromsø.

Nordlys' oversikt viser at flere SAS-fly også er innstilt.

Bru er stengt

Sterk vind gjør at Sandnessundbrua til Kvaløya i Tromsø er stengt.

Brua forbinder Tromsøya med Kvaløya. Troms politidistrikt opplyser at det er sterk vind som gjør at brua er stengt.

– Det meldes om trafikale utfordringer på stedet, opplyser politiet.

