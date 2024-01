Nestleder i MDG vil fjerne formuesskatten

– Jeg foreslår som leder av programkomiteen at vi skal få en mye mer ambisiøs og tydelig skattepolitikk, som øker omstillingsevnen i norsk næringsliv. Det inkluderer å fjerne formuesskatten, sier Ingrid Liland (MDG) til Dagens Næringsliv.

Hun mener formueskatten ikke fungerer slik den er i dag.

- Gründere og oppstartsselskaper som ikke tjener penger, men som utvikler viktig teknologi for fremtidens økonomi, rammes urettferdig. Og små og mellomstore bedrifter blir urettferdig beskattet sammenlignet med utenlandske eiere, sier Liland.

Hun sier at dette er et skikkelig linjeskift for hennes parti, da de har vært for formueskatten frem til nå.