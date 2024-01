Mann tiltalt for drap på Grønland i Oslo i 2022

Det bekrefter politiadvokat Johannes Hafsahl overfor Sagene Avis.

Våpenet ble blant annet brukt under en hendelse på Torshov, hvor en mann i 40-årene ble truffet av et skudd i låret. I denne saken er seks menn tiltalt for drapsforsøk og kroppsskade, samt medvirkning til dette, skriver avisen.

Pistolen som ble brukt, er en Luger 9 millimeter, ifølge politiet. Den skal også ha blitt brukt til å avfyre et skudd 8. oktober 2022.

Politiadvokat Hafsahl understreker at pistolen ble brukt av to forskjellige gjerningsmenn.

– Kripos har undersøkt patronhylsen fra Kyrre Grepps gate og konkludert med at den med stor sikkerhet er avfyrt med samme pistol. Den aktuelle pistolen er beslaglagt av politiet, sier Hafsahl.

Det var i 4-tiden søndag 27. november 2022 at en 28 år gammel mann ble skutt og drept på Grønland. På en pressekonferanse samme dag som mannen ble drept, sa politiet at dette kunne være et hevnoppgjør, og at den drepte tilhørte et kriminelt miljø.

