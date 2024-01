Forsvaret kjøper «krigstestet» utstyr fra Israel

Verneutstyret det er snakk om, kalles Trophy og leveres av det statseide israelske forsvarsteknologiselskapet Rafael, melder Vårt Land.

Utstyret varsler stridsvognene om raketter og missiler som blir skutt mot dem.

Reglene for norsk våpenhandel innebærer at Norge ikke kan selge eller kjøpe våpen eller annet militært utstyr fra land som er i konflikt eller krig. Men kontrakter under 50 millioner kroner er unntatt.

I tillegg til Trophy har Forsvarsmateriell gått til innkjøp av blant annet filtre som verner kampvogner og pansrede kjøretøy mot gassangrep, og verneutstyr til Forsvarets spesialstyrker.

Forsvarsmateriell vil ikke opplyse om verdien på kontraktene, ifølge Vårt Land.

SV og Rødt har foreslått et forbud mot kjøp av varer fra Israels militærindustri, men de andre partiene på Stortinget vil ikke støtte dette når saken stemmes over torsdag.

