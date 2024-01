Bygd i sorg samlet til gudstjeneste i Nes etter trippeldrap

Tirsdag ble fire mennesker funnet døde i en bolig i Skogbygda. En 65 år gammel mann skjøt sine to døtre på 30 og 24 år og et barnebarn på 10 måneder før han tok sitt eget liv, ifølge politiet.

– Vi trenger å søke styrke sammen etter den ufattelige tragedien, sa prost Liv B. Krohn Hansen da hun innledet gudstjenesten.

Foran i kirken ble det tent fem lys, ett til minne om hver av de fire døde og ett for fellesskapet.

– Så meningsløst

– Vi sliter med å forstå at noe så meningsløst kan skje i fredelige Skogbygda. Vi har alle dyp medfølelse med familie og pårørende, sa ordfører Tove Nyhus i en tale. Hun oppfordret alle til å være medmennesker og ta vare på hverandre.

Det ble lest en hilsen fra de pårørende, som takket kommunen og lokalsamfunnet for å ha stilt opp og vist omsorg for dem. De takket også politiet, helsevesenet og det lokale brannvesenet for innsatsen.

Sogneprest Anniken Urianstad satte i sin preken ord på hvordan det kan være vanskelig å holde fast ved troen på en allmektig gud når en slik tragedie skjer.

Bluesmusikeren Amund Maarud, som er fra Nes, bidro med musikk under gudstjenesten.

Biskopen til stede

Sørgegudstjenesten ble holdt i regi av kirken i Nes og Ingeborgrud menighet. Biskop i Borg, Kari Mangrud Alvsvåg, deltok også.

– Jeg tenker at det er veldig betydningsfullt at man har et sted å gå til og at man kan samles i kirken på den måten. Jeg tror det er vesentlig for de som er etterlatte at man viser på ulike måter at man stiller opp, sa Mangrud Alvsvåg til lokalavisa Raumnes før gudstjenesten.

I timene før gudstjenesten var det åpen kirke. Også gymsalen på Skogbygda skole er åpnet som et samlingssted, og gudstjenesten ble også strømmet dit.

Politiet håper gjennom etterforskningen å finne ut hvorfor mannen skjøt de tre familiemedlemmene og så seg selv.

