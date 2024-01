Stortingets visepresident ut mot pressens «jakt» på politikere: – Flere trekker seg

– Jeg synes nok «jakten» tar litt av, og blir for unyansert, sier han til Dagbladet.

Den siste tiden har pressen skrevet om helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) og flere andre politikeres masteroppgaver på grunn av tekstlikheter med tidligere oppgaver og rapporter.

Det skjer etter at Sandra Borch (Sp) trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at det ble kjent at hun hadde plagiert store deler av masteroppgaven sin i juss fra 2014.

Harberg understreker at politikerne må følge lover og regler og tåle at feil påpekes. Han er imidlertid redd Norge mister mange flinke politikere hvis pressen ikke slutter med «skandalejakten».

Flere statsråder i Støre-regjeringen har trukket seg etter avsløringer om regelbrudd, blant annet for bruk av pendlerbolig og habilitetsregler. Da har også andre politikere blitt kikket i kortene.

Stortingspolitiker Roy Steffensen (Frp) var blant dem som havnet i søkelyset etter brudd på Stortingets aksjeregler. Like før gikk Ola Borten Moe (Sp) av som statsråd på grunn av brudd på disse. Steffensen har nå varslet at han gir seg i politikken og oppgir «jag etter politikere» som noe av årsaken.

Han understreker overfor Dagbladet at politikerne har et ansvar for å være ærlige og ikke bortforklare når de blir tatt i feil, men mener pressen må ta en vurdering på om alt av små og store feil i fortiden fortjener å blåses opp.

