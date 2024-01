Keiino, Miia og Annprincess er videre til MGP-finalen

Det er den tredje og siste puljen med artister som gikk videre til finalen i Melodi Grand Prix neste lørdag.

Det betyr at Vidar Villa, Mistra og Thomas Jenssen måtte takke for seg.

– Jeg visste ikke at jeg skulle reagere sånn. Gleden bare tar over, det er sykt, sier Annprincess til NRK, og legger til at det gikk bedre enn forventet.

I finalen neste uke møter de tre finalistene som gikk videre fra delfinalen lørdag, Margaret Berger, Ingrid Jasmin, Gothminister, Gåte, Super Rob, Erika Norwich og Dag Erik Oksvold & Anne Fagermo.

