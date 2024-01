Utdanningsministeren avviser mastersyke i akademia

– Det er mye nostalgi ute og går i utdanningssektoren, sier nyslått forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) til Klassekampen.

I tirsdagens Klassekampen pekte flere akademikere, blant andre Thomas Hylland Eriksen, på et større problem: «mastersyken», der høy utdanning er blitt et middel for å nå samfunnstoppen på bekostning av kvalitet på både fag og oppgaver.

Den diagnosen vil ikke Hoel, som har en doktorgrad i historie, stille seg bak.

– Utdanningsnivået på den norske arbeidsstyrken er faktisk ikke særlig høyt i OECD-sammenheng. Og utdanningsnivå er viktig for økonomisk utvikling, sier han og fortsetter:

– Vi ser at arbeidslivet etterspør flere kategorier av yrkesfag, flere med fag­skoleutdanning – og flere med visse typer mastergrader.

Han sier at det profesjonsutdanninger er det et stort behov for videre­utdanning – som hos sykepleiere, som spesialiserer seg via en mastergrad.

At såkalte bindestrek-fag er faglig tvilsomme, går han imidlertid ikke med på.

– De er tverrfaglige studier og kombinerer akademisk og erfaringsbasert kunnskap. Det er vi helt avhengig av.

