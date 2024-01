Regjeringen vil bruke inntil 7,3 milliarder kroner på E6-strekning i Nordland

– Vi har i dag lagt fram forslag om kostnadsramme for Megården-Sommerset på E6 i Nordland for Stortinget. Dette er første delstrekning på E6 Megården – Mørsvikbotn, og når veien står ferdig, vil den være særs viktig for den regionale utviklingen i nord, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Prosjektet er en del av strekningen E6 Megården–Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland.

– Ny vei på denne strekningen blir nesten seks kilometer kortere enn dagens vei. Vi skal også erstatte seks av de eksisterende tunnelene som ikke innfrir kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Disse blir erstattet av tre nye tunneler. Det skal byggest tunneler med en total lengde på nesten 14 kilometer, fortsetter Nygård.

Det er lagt opp til utlysning av prosjektet i 2024, og at veien skal åpnes for trafikk i 2031.

[ Sanna Marin tordner: – Putin må ikke få redde ansikt ]

[ – Det ender bare med at bolighaier kjøper opp og leier ut til blodpris ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen