Klokken 16.15 meldte politiet at personen var funnet, og at hjelpemannskapene jobbet med å grave personen ut.

Politiet satte i gang en redningsaksjon like før klokken 14.30 etter melding om at tre personer var involvert i et snøskred i Hemsedal.

De to andre personene som var involvert i skredet, har blitt sjekket av helsepersonell og er uskadd.

Skredet var på rundt 80 ganger 20 meter, ifølge politiet.