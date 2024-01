«Ibelin» vant publikumspris på Sundance

Sundance-festivalen er en av de prestisjetunge filmfestivalene. Prisutdelingen pågår og foreløpig har «Ibelin» fått to priser.

«Ibelin» forteller historien om gameren Mats Steen, som døde 25 år gammel. I filmen får vi et innblikk i hans rike liv i den digitale sfæren, et liv som var ukjent for foreldrene.

Steen var sønn av tidligere Oslo-byråd Robert Steen og barnebarn av Arbeiderparti-nestor Reiulf Steen.

Filmen er oppkalt etter avataren Steen brukte i spillet «World of Warcraft». Historien ble først fortalt i NRK i 2019 og fikk stor oppmerksomhet. Steen døde i 2014 av en muskelsykdom.

Dokumentarfilmen har fått stor oppmerksomhet etter at den hadde premiere på Sundance-festivalen. Robert Steen har selv vært til stede på filmfestivalen og uttrykt at han er svært stolt over å se sønnens liv på film.

– Det ble som forventet en emosjonell berg-og-dal-bane, skrev Steen på Facebook om å se premieren:

– I går var en av de sterkeste dagene i mitt liv, la han til.

«Ibelin» er siden premieren blitt kjøpt opp av strømmegiganten Netflix. Filmen er regissert av Benjamin Ree, som altså fikk den internasjonale regiprisen.

Den norske dokumentaren «A New Kind of Wilderness», som er regissert av Silje Evensmo Jacobsen, vant juryprisen på Sundance.