Bileier dømt til ett år og sju måneder i fengsel etter Sian-påkjørsel

Det kommer fram i dommen fra Oslo tingrett. Dommen er enstemmig.

Hendelsen fant sted 2. juni 2022. Bileieren var passasjer under påkjørselen.

Et videoopptak NTB har sett, viser to kvinner som kjører i høy fart mot Sian-leder Lars Thorsen og hans følge i en rundkjøring ved Mortensrud. Det skjedde etter at han hadde brent Koranen utenfor en moské.

I dommen skriver retten at bileieren ikke har medvirket fysisk til ulykken, men at lyd og bilder fra videoer viser at hun har medvirket psykisk.

Straffen for kvinnen som kjørte bilen, er ikke fastsatt ennå.

[ Putin-utfordrer sier han vil stoppe Ukraina-krigen hvis han blir president ]