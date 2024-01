Spansk kvinne bosatt i Norge pågrepet i spansk terrorsak

– Kvinnen er pågrepet og varetektsfengslet fordi hun er internasjonalt etterlyst av spanske myndigheter, som har utstedt en europeisk arrestordre. Hun er begjært overlevert for straffeforfølgning i Spania, sier politiadvokat Marius Kjønnøy Kongsberg i Oslo politidistrikt til TV 2.

Ifølge politiadvokaten er kvinnen siktet for konkret terrorvirksomhet og ble forrige uke varetektsfengslet i fire uker.

I kjennelsen fra Oslo tingrett fremgår det at kvinnen har søkt om norsk statsborgerskap og venter på svar. Retten konkluderte med at vilkårene for utlevering til Spania er oppfylt.

Kvinnen har anket fengslingen.

– Hun stiller seg uforstående til anklagene. Det er en vanskelig og belastende situasjon å være i. Nå har vi anket, og så får vi se hva utfallet blir, sier forsvarer Magnus Torfoss.

