Skuespiller Anneke von der Lippe trekker seg israelsk-norsk serie

Den norsk-israelske seriens første sesong gikk på TV 2 og Netflix. Von der Lippe skulle opprinnelig spille i sesong to også, men trekker seg nå, melder NRK.

– Det er fordi jeg ikke har noen garanti for hvordan sluttresultatet blir. Hvis det er et proisraelsk prosjekt med innhold jeg ikke kan stå for, så må jeg trekke meg, og det gjør jeg, sier hun.

TV 2 opplyser at de ikke er med på sesong to av serien. Pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 opplyser til NTB at de fikk tilbud om å bli med på sesong to, men takket nei til det «basert på våre rammer og behov».