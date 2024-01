Ruter varsler forsinkelser og innstillinger fredag

Fredag er det meldt gult farevarsel fra Meteorologisk institutt, noe som innebærer vanskelige kjøreforhold flere steder i Oslo og Akershus.

Ruter sier dette vil påvirke kollektivtransporten, og de anbefaler alle som skal reise, å beregne god tid.

– Det kan dessverre bety forsinkelser og innstillinger på flere avganger, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter i en pressemelding.

– Vi forventer at det er busstrafikken som blir påvirket av de krevende forholdene på veiene, så reis gjerne med skinnegående trafikk som trikk, T-bane og tog om du kan, sier Myhren-Haugen.

Onsdag var det busskaos på grunn av glatte veier og manglende salting. Torsdag opplyser Ruter at de har dialog veimyndighetene i Oslo og Akershus, som vil gjøre alt de kan for å salte, strø og brøyte veiene, slik at fremkommeligheten blir så god som mulig.

– Vi salter på forhånd, og antar virkningen blir bedre nå enn onsdag fordi nedbøren er av en annen karakter, sier Joakim Hjertum, seksjonssjef for veidrift og vedlikehold i Bymiljøetaten.

Han sier det kan bli en del snø, men at de er klare med maskiner og mannskap.

– Hovedveier har høy prioritert, og vi skal gjøre det vi kan for å få kollektivtrafikken så problemfritt fram som mulig, sier Hjertum.