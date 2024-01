Norges Bank holder styringsrenta uendret på 4,5 prosent

I desember satte Norges Bank opp renta til 4,5 prosent, tross forventninger om at den kom til å bli liggende stille. Samtidig var signalet fra sentralbanksjefen at toppen nå sannsynligvis var nådd, og at styringsrenta kommer til å ligge høyt «en god stund framover».

Det er også budskapet i Norges Banks pressemelding torsdag.

– Vår vurdering er at renten nå er tilstrekkelig høy for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, sier Bache.

Kronekursen er noe bedre

Norges Bank har satt opp styringsrenta 14 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet høsten 2021. Tolv av økningene har funnet sted på Baches vakt.

Det er særlig to faktorer som bekymrer banken: Den relativt høye prisveksten på 4,8 prosent, og den svake kronekursen.

Kronekursen ligger nå litt høyere enn det som ble lagt til grunn i desember, men alt i alt er de økonomiske utsiktene forholdsvis uendret, ifølge Norges Bank. Høy lønnsvekst og den fortsatt relativt svake kronekursen sørger for at prisveksten ikke faller like fort som banken ønsker.

Alle muligheter åpne

– Etter hvert som prisveksten kommer ned og forholdene i økonomien tilsier det, kan vi begynne å sette renten ned igjen, skriver Norges Bank.

De holder også alle muligheter åpne. Banken åpner for å øke renta igjen, dersom prisveksten holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Men om den faller raskere enn ventet, og økonomien bremser opp, er de forberedt på å sette renta ned tidligere enn de har sett for seg før.