Politiet: Antatt gjerningsmann i Nes har fått status som siktet

Politiet åpnet tirsdag drapsetterforskning etter at fire mennesker ble funnet døde i et bolighus i Skogbygda i Nes på Romerike. De drepte var to kvinner og et barn. Den antatte gjerningsmannen, som også ble funnet død i huset, beskrives som «godt voksen».

Onsdag opplyser politiet i Oslo at de har en formening om mulig hendelsesforløp

– Ut fra de opplysningene som foreligger per nå, er politiets hovedhypotese at antatt gjerningsmann har tatt livet av sine to døtre og ett barnebarn. Vedkommende har formelt status som siktet, selv om han er død, heter det i en pressemelding.

Politiet opplyser at den antatte gjerningsmannen selv ringte inn til politiet, og varslet at han hadde drept sine to døtre og barnebarn og at han ville ta sitt eget liv.

– Da politiet kom til stedet, fant de fire døde, står det i meldingen.

Onsdag skal det gjennomføres obduksjon av de døde, hvor politiet tar sikte på å gjennomføre formell identifisering.

Politiet ønsker ikke å si noe mer nå om dødsårsak, hendelsesforløp eller detaljer fra åstedet.