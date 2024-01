Den etterlatte moren i Skogbygda har fått bistandsadvokat

Hege Salomon skal være bistandsadvokat for kvinnen som var samboer med mannen som ifølge politiet ringte inn til dem og sa han hadde drept deres to døtre og ene barnebarn.

– Jeg har vært i kontakt med henne. Hun ønsker ikke å gi noen uttalelse. Jeg kan ikke si noe om hvordan hun har det, men min opplevelse er at det er et system som ivaretar de etterlatte, sier Salomon til NTB.

Advokaten forklarer at hun skal være et bindeledd mellom den etterlatte kvinnen og politiet.

Advokat Knut-Ole Bakke Hansen blir bistandsadvokat for faren til barnet som ble drept. Salomon sier det er naturlig at de to advokatene har kontakt i sitt arbeid.