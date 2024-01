Melding om «alvorlig hendelse» i Nes kommune på Romerike

Øst politidistrikt varsler at de vil komme tilbake med mer informasjon.

Ifølge avisa Raumnes fikk politiet melding om hendelsen klokka 11.16 tirsdag.

– Politiet er på stedet med flere enheter sammen med nødetatene. Vi kommer tilbake med mer info når vi har oversikt på stedet, sier operasjonsleder Joakim Ormaasen.

Ifølge avisa står en luftambulanse parkert på et jorde. Det skal være flere ambulanser, brannbiler og politi på stedet, melder Raumnes.

Operasjonslederen opplyser at politiet har kontroll på stedet, og at folk i området ikke trenger å være bekymret. Samtidig ber han folk om å ikke gå inn i området, slik at nødetatene får jobbe uforstyrret.