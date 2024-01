Ytterligere tre funn på tekstlikhet i Kjerkols masteroppgave

Eksemplene er fra en doktoravhandling, en professor ved Nord Universitet og et kunnskapsnotat fra Senter for omsorgsforskning, skriver Dagens Næringsliv.

Tidligere på dagen omtalte avisen tre nye eksempler på tekstlikhet i masteroppgaven.

Disse tre eksemplene har nesten eller helt samme ordlyd som andres oppsummeringer, og mangler eller har mangelfull kildehenvisning, ifølge avisen.

Kjerkol-saken ble kjent like etter at regjeringskollega Sandra Borch (Sp) fredag kveld trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister som følge av at det ble kjent at hun hadde brukt andres tekst i sin masteroppgave i rettsvitenskap uten å oppgi kilden.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han fortsatt har tillit til partikollegaen som statsråd etter at det ble oppdaget tekstlikheter i masteroppgaven hennes.

Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

Kjerkol har påpekt at hennes masteroppgave gikk gjennom sensuren ved Nord universitet, og at hun syntes det er fint at universitetet skal se på teksten på nytt.

