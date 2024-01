Politiet ber folk la bilen stå i Østfold: – Kritisk glatt

– Det regner og er minusgrader i Østfold og Follo. Det er ventet tiltakende svært vanskelige kjøreforhold, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter søndag morgen.

– Vi her flere meldinger allerede på kritisk glatte partiet på E6 i Østfold. Vi oppfordrer til å la bilen stå om man ikke absolutt må ut å kjøre, skriver de videre.

Det er sendt ut en lang rekke farevarsler i forbindelse med væromslaget, blant annet oransje farevarsler for svært mye is i deler av Østlandet og Agder. Det er også sendt ut gult farevarsel for is for Vestlandet, Vestfold og Telemark.

Vegtrafikksentralen stiller seg bak politiets oppfordring om å ikke legge ut på veiene søndag om man ikke må. Det er store mannskaper i sving for å salte kontinuerlig på veiene, sier trafikkoperatør Tilia Matre i Vegtrafikksentralen Øst til NTB.

– Det er isglatt på asfalten. Vi følger godt med på værmeldingene og prognosene, sier hun.

– Det kan se ut som det er meldt til å bli verre enn det er nå, så vi oppfordrer bilister til å vurdere nødvendigheten av kjøreturen i dag.