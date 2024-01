Oslo-byrådet oppfordrer alle som kan om å jobbe hjemmefra mandag

– Byrådet oppfordrer til hjemmekontor for alle som har mulighet til å jobbe hjemmefra for å sikre at dem som trenger det mest får tilgang til kollektivtransport, skriver byrådet i en pressemelding.

Det er meldt kraftig nedbør fra natt til mandag. Kombinert med den store mengden snø i gatene, kan dette skape trafikkaos.

– Det vil normalt være den enkelte arbeidsplass og virksomhet som i samråd med sine ansatte vurderer hjemmekontor, men med disse værutsiktene mener byrådet det er riktig å forsterke det ved å oppfordre alle som har muligheten til det å ha hjemmekontor, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i en pressemelding.

I tillegg oppfordres alle som kan unngå det, om å la være å kjøre bil mandag.

– Jeg ber om at Oslos innbyggere følger rådene fra kollektivselskapene og andre råd fra myndighetene og ta sine forholdsregler når de skal ferdes ute hvis det for eksempel blir ekstremt glatt, understreker byrådslederen.

Flere steder på Østlandet holdes de videregående skolene stengt mandag, men Oslo har bestemt å holde dem åpne.

- Å stenge skolene på grunn av været er et tiltak vi vil unngå i det lengste. Det vil bli utfordringer for kollektivtransporten i morgen, blant annet for spesialtransport, men vår samlede vurdering er likevel at skolene skal holdes åpne, sier Solberg.

Han har forsikret seg om at skolene vil gjøre alt de kan for å opprettholde vanlig drift og ta imot elevene på en god måte.

