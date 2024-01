Tre nye bidrag klare for finalen i MGP

Super Rob og Erika Norwich med sangen «My AI», bandet Gåte med sangen «Ulveham» og Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo med «Judge Tenderly of Me» er klare for finalen 3. februar.

Totalt seks bidrag har nå gått videre til MGP-finalen. Neste lørdag går den tredje og siste delfinalen av stabelen.

Forrige lørdag gikk Margaret Berger, Ingrid Jasmin og Gothminister videre til finalen.

I forkant av den andre delfinalen ble det holdt en demonstrasjon utenfor publikumsinngangen til NRK. Aksjonsgruppa for Palestina protesterte mot Israels deltakelse i Eurovision Song Contest 2024.

– Med fare for at man kan bli nummen av å se grusomhetene som finner sted hver eneste dag, vil vi minne NRK om hvorfor vi gjør dette, sa pressekontakt for aktivistene, Janne Heltberg, til VG.

