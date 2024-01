Ny demonstrasjon utenfor NRK i forbindelse med MGP-delfinale

Aksjonsgruppa protesterer mot Israels deltakelse i Eurovision Song Contest 2024.

Demonstrantene holder flere skilt og hvite bunter, som skal symbolisere drepte palestinske barn. Det skriver NRK.

– Med fare for at man kan bli nummen av å se grusomhetene som finner sted hver eneste dag, vil vi minne NRK om hvorfor vi gjør dette, sier pressekontakt for aktivistene, Janne Heltberg, til VG.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har tidligere sagt at det er uaktuelt å utestenge Israel fra årets konkurranse, som går av stabelen i Malmö i mai. Også kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen har utelukket en boikott av Israel.

– Å ta til orde for en boikott av Israel vil svekke NRK sin troverdighet som nyhetsformidler, sa hun til NRK etter at kringkastingsrådet behandlet et forslag om boikott.

Det ble også holdt en demonstrasjon under den første delfinalen i MGP forrige lørdag. I tillegg avbrøt en Palestina-demonstrant direktesendingen på NRK.