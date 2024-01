Kommentator: Sandra Borch kan komme tilbake

Borch føyer seg inn i rekken av statsråder som har måttet gå i Jonas Gahr Støres regjering. Statsministeren har varslet at han er tilgjengelig for pressen i 13-tida lørdag for å kommentere saken.

Flere kommentatorer mener det er nesten uforståelig at Sandra Borch kunne ta jobb som forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha kopiert tekst i sin mastergrad.

Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm kaller Borch «ministeren for fusking og høyere utdanning".

– Sandra Borch (Sp) jukset. Men hun kan komme tilbake, skriver han.

Borch skal tilbake på Stortinget, men Slettholm tror hun også kan ha en politisk karriere etter valget neste år.

– Hun kan nok komme tilbake. I partiledelsen eller som statsråd. Å få jobb som jurist kan bli vanskeligere, skriver han.

– Bittert for Nord-Norge

Konstituert politisk redaktør i Nordlys, Maja Sojtaric, kaller det et brutalt fall.

– Det er helt åpenbart at Borch ikke kunne bli sittende som øverste leder for en sektor for forskning- og høyere utdanning. Det hadde først og fremst vært et elendig signal til de mange tusen studenter som tar utdanning i dag, skriver hun.

Sojtaric legger til at Borchs fall også er bittert for Nord-Norge.

VGs Hans Petter Sjøli skriver at i rekken av skandaler i Støre-regjeringen, er Borchs sak den pinligste og mest uforståelige.

Han viser til at Borch har stått i spissen for kampen mot fusk, og at departementet hennes har tatt en student som er tiltalt for selvplagiering helt til Høyesterett.

– At statsråden selv har gjort noe langt mer alvorlig – nemlig å plagiere andre – er så pinlig for Sp-politikeren og juristen Sandra Borch at saken nesten har et litt tragikomisk skjær over seg, skriver Sjøli.

Ripe i lakken

Han mener Borch går tilbake til Stortinget med en dyp ripe i lakken.

– Tiden vil vise om hun ønsker å fortsette som toppolitiker når det stunder mot valg neste år.

Borch ville selv ikke svare på spørsmål fra pressen fredag. Når statsministeren møter pressen i dag, blir det første anledning til å stille mer detaljerte spørsmål.

Dagbladets politiske redaktør Lars Helle skriver at det var rart at hun ikke ville svare på spørsmål.

– Det ble norgeshistoriens korteste pressekonferanse. Eller, nei. «Konferanse» var det jo ikke, skriver han.

Han spår at Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fort utnevner kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) som midlertidig ansvarlig for Borchs fagområde. Helle stiller også spørsmål ved om hele rollen som forsknings- og høyere utdanningsminister kan bli skrotet.

