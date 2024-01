Kuldeperioden er over i Sør-Norge – nå kommer regnet

Av Fredrik Moen Gabrielsen/NTB

– Nå kommer mildværet, og det blir slutt på den lange kalde vinterperioden som har vært, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB.

Mildværet treffer Vestlandet først. Allerede lørdag skal temperaturen stige i vest før plussgradene beveger seg sakte, men sikkert østover.

– På søndag blir det plussgrader på Sørlandet, mens Oslo som ligger litt lenger øst må vente til natt til søndag eller mandag før plussgradene kommer.

Det vil bli rundt 6–7 plussgrader i store deler av Sør-Norge mot slutten av helgen og begynnelsen på neste uke.

Ber skiglade skynde seg

Han anbefaler alle som bor på Østlandet, som liker å gå på ski, om å benytte seg av denne helgen. Mildværet strekker seg nemlig langt fram i meteorologenes prognoser.

– Det blir nok en del snøsmelting de neste dagene, så dette blir nok den siste vinterlige helgen på en god stund for de som har lyst til å nyte en skitur i lavlandet, sier han.

Det skal også bli en del nedbør, som vil komme som regn i størsteparten av Sør-Norge. Og da vil det kunne bli svært glatt enkelte steder.

– All snøen, isen og de kalde veiene, når det får regn så vil det fryse. Da vil det nok kunne bli ganske krevende kjøreforhold i denne overgangen fra minus- til plussgrader, sier Sarchosidis.

Han varsler at det trolig vil komme flere farevarsler på is og glatt føre de neste dagene. Det ble fredag sendt ut gult farevarsel for is for deler av Vestlandet, som vil gjelde gjennom helgen.

Solen vender tilbake i Nord-Norge

I Nord har det vært kaldt den siste tiden, og mens Sør-Norge får plussgrader og regn, vil Nord-Norge beholde minusgradene sine, ifølge meteorologen.

– Et lite unntak kan være kysten av Nordland, hvor det kan bli et par plussgrader på søndag, sier han.

Et polart lavtrykk vil prege landsdelen og kan gi litt snø og vind i løpet av helgen. I Nord-Norge markerer man soldagen, dagen sola kommer tilbake etter mørketiden.

– Det er soldag på søndag, det er en litt viktig dag for mange her i nord. De heldige kan kanskje få sett sola på søndag formiddag før det skyer til litt, sier Sarchosidis.

