Advarer mot mye snø på taket: Kan i verste fall kollapse

Av Christian Tycho Castberg/NTB

– Hvis du opplever at dører og vinduer går tregt, eller ser nedbøyninger i huset, kan det være et varsel om at taket ditt er utsatt for høy belastning, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

I verste fall kan taket kollapse enten helt eller delvis, advarer forsikringsselskapet.

Byggeår har betydning

– Hvor mye taket tåler avhenger blant annet av hvor gammelt huset er, sier byggteknisk rådgiver Ingeborg B. Engh i Huseierne til NTB.

Hun forteller at takkonstruksjonen spiller en viktig rolle, og at hus som er bygget etter 1980-tallet vanligvis tåler mer enn eldre hus med spinklere takkonstruksjoner.

Direktoratet for byggkvalitet skriver på sine nettsider at dette er noe man kan finne ut av ved å se i beregningsgrunnlaget fra da huset ble oppført, eller ved å kontakte kommunen.

Eldre hus, oppført mellom 1950 og 1979 er vanligvis konstruert slik at taket tåler inntil 50 cm tørr snø og 40 cm våt snø, skriver de.

Anbefaler å måke jevnt

– Det kan være lurt å heller fjerne snøen litt for tidlig enn litt for sent, sier Engh til NTB, og legger til at det spesielt er lurt å måke taket før mildvær med sludd og regn setter inn.

Hun understreker at det er viktig å tenke på sikkerhet ved måking, og anbefaler at man bruker sikringsverktøy eller ha noen på bakken som kan følge med.

– Et godt tips kan være å bruke en takmåker. Det finnes egne verktøy som gjør at man kan måke taket mens man selv står på bakken. Det kan være praktisk dersom taket er veldig bratt, eller man av ulike grunner ikke kan klatre opp, sier hun.

Sigmund Clementz i If påpeker at det er viktig at taket måkes jevnt.

– Takflatene må hele tiden ha mest mulig jevn belastning under måking av tak, og det er lurt å måke på hver side av taket vekselvis, sier han.

Clementz anbefaler at man lar det ligge igjen 10 til 15 centimeter med snø, slik at man ikke risikerer å skade taktekkingen.

[ Forsker om snøkaoset: Dette er bare en forsmak på hva vi har i vente ]

[ Unibuss: De nye elbussene fungerer dårligere enn forventet ]