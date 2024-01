Vedum om Tine-bråket: – Er det ikke norsk, så bør det ikke være Nyt Norge

– Det tror jeg Tine ser selv også. Er det norsk, så skriv Nyt Norge. Og er det ikke norsk, så bør det ikke være Nyt Norge, sier Vedum til Nationen.

Nyt Norge-merket skal være en garanti for forbrukerne for at et produkt er laget med norske råvarer. Men Tine har fått lov til å bruke merket på yoghurt som inneholder 2,5 prosent utenlandsk melkepulver.

Bakgrunnen er melkemangel, som har gjort at Tine må importere melk for å dekke underskuddet på 15 millioner liter i vinter.

Vedum sier at han prøver å handle norsk og er veldig bevisst på det.

– Da bør jo selvfølgelig Tine og andre som bruker det merket, sørge for at når man kjøper norsk, så er det norsk, sier Sp-lederen.

Vedum viser til at Nyt Norge har sitt eget regelverk for bruk av merkevaren, som produsentene må følge. Til slutt er det opp til landbruket selv å vurdere disse reglene, sier finansministeren.

