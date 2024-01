Snøkaos i vente på Østlandet: Kraftig snøvær i full gang

Fra tirsdag ettermiddag og fram til onsdag ettermiddag er det ventet svært mye snø på Sør- og Østlandet. Meteorologisk institutt sendte ut oransje farevarsel om snømengdene tirsdag. Meteorologene advarer bilister og reisende, som bes om å kjøre etter forholdene og beregne ekstra god tid.

– Det har kommet veldig mye snø på kort tid både i Agder og i Vestfold. Vi har alt tilgjengelig mannskap ute, men det tar tid å rydde. Det er også mye snø på de større hovedveiene. Vi må oppfordre bilister til å ta det med ro, beregne ekstra god tid og kjøre etter forholdene, sier trafikkoperatør Anniken Island ved Vegtrafikksentralen sør til NTB.

Kraftig snøvær i Østfold

Trafikkoperatør Hans Gustav Møvik-Olsen ved Vegtrafikksentralen øst forteller at det ved halv tre-tiden natt til onsdag begynte å snø kraftig i Østfold fra Moss, Rygge og mot Skjeberg.

– Det snør ganske godt nå, men foreløpig er det ikke så mye vind. Det er jo meldt økning i vinden, og da kan det påvirke sikten ved at vinden transporterer mye snø. Så langt i natt har det ikke vært meldt om noen hendelser, det har vært stille og rolig, sier han til NTB.

Møvik-Olsen understreker at man har planlagt for det meldte snøværet, og at entreprenørene har alt tilgjengelig mannskap ute.

I Oslo og Akershus melder Ruter at trafikken foreløpig går omtrent som normalt. Enkelte avganger på trikk 11 og 12 kjøres med buss, men det er på grunn av vognmangel og har ikke noe med været å gjøre.

– Det er jo meldt mye snø utover dagen, og det kan fort føre til forsinkelser. Så skal man ut og reise bør man beregne god tid, sier pressevakt Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til NTB.

Innstiller rushtid-avganger

Allerede tirsdag ettermiddag meldte Vy om kansellering av flere avganger på grunn av det ventede snøværet.

– Avhengig av hvordan værsituasjonen utvikler seg er det stor risiko for forsinkelser og innstillinger, heter det i en pressemelding fra Vy.

– Det er derfor viktig at kundene sjekker reisesøket i Vy-appen eller på vy.no i forkant av reisen for å se siste oppdateringer om sin reise, heter det.

Vy har tatt grep for å håndtere snøkaoset.

– Vi har besluttet å innstille en del rushtidsavganger for å sikre forutsigbarhet for kundene resten av uken, skriver Vy.

Det er snakk om rushtid-avganger mellom Skien-Eidsvoll, Oslo-Halden, Lillestrøm-Spikkestad og Stabekk-Ski. De opplyser at det jobbes for å ha busser i beredskap dersom det skulle oppstå situasjoner der det blir behov for det.

Bane Nor kaller inn ekstrabemanning

Også Bane Nor har gått ut med en advarsel til togpassasjerer om at det kan bli forsinkelser og innstillinger som følge av snømengdene. De har kalt inn ekstra bemanning for å håndtere snøkaoset.

– Alle som har fri, har blitt spurt om de kan delta i arbeidet onsdag og natt til torsdag. Vi setter inn ansatte som normalt jobber med andre oppgaver, til å hjelpe til med snørydding, er i dialog med våre entreprenører og gjør klar vår maskinpark til innsats, skriver Bane Nor i en pressemelding.

I tillegg er strekningen mellom Halden og Göteborg stengt fra onsdag klokken 6.40 til klokken 18.00 på grunn av værforholdene.