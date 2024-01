Sbankens nettbank legges ned: – Uaktuelt å være kunde

Nedleggelsen innebærer også at dagens Sbanken-app forsvinner og erstattes med en ny app, skriver E24.

Enkelte tjenester vil imidlertid ikke være klare i appen fra start, og man må bruke DNBs nettbank for å få tilgang til disse tjenestene i overgangsperioden.

I tillegg forsvinner barne- og ungdomskort, og prisene på indeksfond skrus opp, ifølge avisen.

Norges største bank la 11,1 milliarder kroner på bordet for å kjøpe Sbanken i 2021. Etter å ha møtt motstand fra både Sbankens kunder og fra Konkurransetilsynet, fikk oppkjøpet til slutt godkjenning i mars 2022.

– For meg er det uaktuelt å være kunde i en bank som ikke har egen nettbank, sier Marius Bjørnstad Kotsbak, som er medlem av Facebook-gruppen «Sbanken kundeflukt», til E24.

Gruppen ble opprettet etter DNB-oppkjøpet og har i dag 14.000 medlemmer.

Julia Stelzer Pettersen i DNB anerkjenner at det er en stor endring, men sier at 80 prosent av påloggingene til Sbanken allerede foregår gjennom den nye appen.

– Det stemmer at informasjonen vi har sendt ut, viser at produktutvalget i Sbanken-konseptet blir noe smalere og annerledes skrudd sammen fremover, men det skal fortsette å dekke de behovene som vi vet at kundene har, sier hun.

