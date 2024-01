Stort flertall på Stortinget sier nei til Israel-sanksjoner

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget avga tirsdag sin innstilling om forslag fra SV og Rødt om straffetiltak mot Israel for krigen på Gazastripen. Stortinget skal stemme over forslagene 1. februar, men allerede nå er det klart at det blir avvist, skriver VG.

Rødt og SV har begge lagt fram egne forslag om straffetiltak mot Israel, men begge får nei fra det store flertallet på Stortinget.

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) mener de store partiene er i utakt med befolkningen og blokkerer tiltak flere nordmenn ønsker seg.

– Annenhver nordmann vil ha boikott av Israel, gatene fylles av demonstranter, og det er mange flere som er for enn som er mot blant både Ap og Høyres velgere, sier han til NTB.

– Ine Søreide og Erna Solberg prøver å framstå som Israel-kritiske, og utenriksminister Espen Barth Eide advarer mot vestlig dobbeltmoral når Israel skjermes for respons. Men på Stortinget skal de bare stemme mot alle forslag som faktisk ville betydd noe, sier han.

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa sier det er på tide at norske myndigheter setter makt bak kravet om våpenhvile.

– Israel har vist med all tydelighet at de ikke lytter til kritikk, fordømmelser eller diplomati. Vi må sette makt bak kravet om våpenhvile, sier hun til NTB.

Selv om partiets sanksjonsforslag ikke har fått flertall, tror hun det kan skje bevegelser de neste ukene.

[ Medvedev freser: – Det vil være en krigserklæring ]