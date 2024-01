Politiet trapper ned letingen i Stavern-drapssaken: – Vi er i villrede

– Vi er i villrede. Vi leter etter kvinnen, men det er et lite mysterium hvor hun er, sier politiadvokat Ole Jacob Garder til NTB.

Kvinnens familie fikk beskjed om at søket trappes ned i et møte med politiet tirsdag, opplyser deres bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til NRK.

– De pårørende mener søket burde startet langt tidligere, sier bistandsadvokaten.

Den savnede har formelt status som siktet for drap på samboeren sin, som ble funnet død 2. januar. Politiet har lett etter henne med dykkere, hunder, droner og helikopter.

Ingen holdepunkter

I en pressemelding tirsdag ettermiddag skriver politiet at «søket endres».

– Vi går på mange måter inn i en ny fase av etterforskningen, sier politiadvokat Garder i pressemeldingen.

Den nye fasen i etterforskningen er å ha mer «målstyrt søk». På spørsmål fra NTB om Garder kan si hva dette innebærer, svarer han følgende:

– Nei, det er det som er litt vanskelig å gjøre, fordi vi har ikke noen holdepunkter om hvordan vi skal søke. Hadde vi hatt det, hadde vi holdt på der.

– Har forståelse

Nå har de imidlertid fått undersøkt områdene i nærheten av boligen.

– Vi har søkt gjennom de områdene vi finner naturlig, uten at det er gitt noe resultat. Det er grenser for hvor lenge vi kan trekke veksler på frivillige mannskaper. De gjort en heroisk innsats og må berømmes på det aller sterkeste, sier han.

Han viser til tidligere svar om kritikken fra kvinnens familie. Politiet har tidligere uttalt at de har stor forståelse for at pårørende på begge sider opplever saken som en stor belastning.

Etterlatte vil vite dødsårsak

De etterlatte til den avdøde mannen har også hatt et møte med politiet tirsdag. Der kom det ikke fram noe nytt, sier bistandsadvokaten deres. Også de er kritiske til politiet.

– De etterlatte ga i møtet med politiet uttrykk for stor frustrasjon over at de fortsatt ikke har fått kjennskap til dødsårsaken, selv om det nå planlegges en begravelse for avdøde, sier bistandsadvokat Sol Elden.

Fredag 5. januar gikk politiet ut og sa at mistankegrunnlaget mot den drapssiktede kvinnen er svekket.

– Slik vi ser saken nå, foreligger det ikke lenger sannsynlighetsovervekt for at den savnede kvinnen har drept mannen som ble funnet død, sa Garder da.

Krevende letearbeid

En teori som politiet undersøker, er om den etterlyste kvinnen kan ha blitt drept først. Det er likevel ikke gjort noen endringer i siktelsen mot henne, og den avdøde mannen har fortsatt status som fornærmet.

De siste ukenes snøvær har gjort letearbeidet svært krevende.

– Det er nå meldt om flere dager med enda mer nedbør, noe som gjør søksforholdene krevende for letemannskapene, skriver politiet.

Etterforskningen pågår uansett med uforminsket styrke, understreker Garder.

