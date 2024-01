Orkla reagerer på dårlig informasjon fra Tine

– Vi burde vært informert på et tidligere tidspunkt av våre leverandører, sier Håkon Mageli, Orklas konserndirektør for kommunikasjon, til E24.

– Den ene er også markedsregulator. De har derfor et ekstra ansvar for at alle aktører behandles likt, mener han.

Tine, som altså har status som markedsregulator, informerte Mondelez, Kavli, Normilk, Scandza og Rørosmeieret om situasjonen i en epost 30. november. På denne listen sto ikke Orkla. Orkla eier sjokoladefabrikken Nidar, og har to leverandører av melkepulver, Tine og Normilk.

Sjokoladeproduksjon sto i fare

Mageli reagerer på at beskjeden til Orkla kom så sent, og sier at Nidar sto i fare for å måtte stoppe sjokoladeproduksjonen grunnet manko på melkepulver.

Orkla får støtte fra jussprofessor Erling Hjelmeng, som reagerer på forskjellsbehandlingen.

– At en aktør får informasjon som en konkurrent ikke får, det er feil, sier han. Han beskriver det som nærmest en slags innsidehandel og mener at rollen som markedsregulator bør overlates til en nøytral part.

– Den eneste kommentaren vi har til dette, er at vi vil avvise at denne prosessen kan sammenlignes med innsidehandel. Vi opplever at dette er en lite akademisk og treffsikker beskrivelse, sier kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i Tine til E24.

I møte med landbruksministeren

Tirsdag skal landbruks- og matminister Geir Pollestad møte Tine og Nortura for å diskutere melk- og eggmangelen.

– Det finnes melk, og det finnes egg, men jeg er lite fornøyd med situasjonen. Tine har ikke gjort jobben sin godt nok, slår Pollestad fast overfor NTB.

Også Tine-konkurrenten Q-meieriene har reagert på dårlig informasjon om melkemangelen fra Tine, og har sendt et brev til ministeren.

