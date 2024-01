Opposisjonspartier ber Tine fjerne Nyt Norge-stempel

– Skal det være «Nyt 90 prosent Norge», liksom? sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Nationen.

Nyt Norge-merket er en garanti for norske forbrukere om at et produkt er laget med norske råvarer. Tine har likevel fått bruke stempelet på yoghurt som inneholder 2,5 prosent utenlandsk melkepulver.

Bakgrunnen er melkemangelen, som har medført at Tine har måttet importere melk for å dekke underskuddet på 15 millioner liter i vinter.

Høyre, Frp, SV, Venstre og MDG mener Tine ikke bør få lov til å bruke merket så lenge det er importert vare i produktene.

– Nyt Norge-merket bør forbeholdes helnorske varer, sier Høyres Lene Westgaard-Halle til avisen.

Tine har søkt om dispensasjon i 15–17 uker for bruken av merket, opplyser direktør i stiftelsen Nyt Norge Nina Sundqvist, som refererer til det som en «tilsiktet feilmerking i en periode».

KrF mener imidlertid at nå ikke er tiden for å gi Tine ekstraoppgaver, selv om partiet synes merkingen bør fjernes om problemene vedvarer over tid.

– KrF ønsker ikke å påføre kostnaden og merarbeidet det vil være for Tine å skifte emballasjen dersom det blir kortvarig. Det mener vi er dårlig ressursbruk, sier partileder Olaug Bollestad.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo har bedt landbruksminister Geir Pollestad (Sp) svare i Stortinget om det han kaller en «utvanning» av Nyt Norge-merkevaren.

– Det er viktig at vi får klarhet i hva som skjer med Nyt Norge-merkevaren. Dette er en viktig merkevare for norsk matproduksjon, og vi må sikre at den opprettholder sin verdi, sier Bjørlo.

