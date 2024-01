Melby etterlyser tydeligere Støre

Melby viser til den svenske statsministeren Ulf Kristersson (M), som de siste dagene har vakt oppsikt når han klart og tydelig har slått fast at faren for krig er reell, og har sagt blant annet at man må være mentalt forberedt på krig, og at situasjonen nå er «blodig alvor».

– Jeg savner at Jonas Gahr Støre tar en tydelig rolle slik som vi ser at Sveriges statsminister gjør, sier Venstre-lederen til Aftenposten.

I Norge er retorikken langt mer avmålt. Og det mener Melby er et problem.

– Det er selvsagt en hårfin balanse mellom å skremme folk unødig og å sørge for at folk har god beredskap. Men jeg tenker at dette går an. Jeg tror mange ønsker en tydelig beskjed om hva du skal gjøre for å være godt forberedt, sier hun.

Hun mener at regjeringen må kommunisere hvilke farer og utfordringer som Norge står overfor, tydeligere enn nå.

– Det er viktig for folk og Forsvaret å ha en tydelig politisk ledelse i en slik tid som vi lever i. Jeg savner at Støre tar en tydelig rolle slik som vi ser at Sveriges statsminister gjør, sier Melby.

Aftenposten har bedt Jonas Gahr Støre om å kommentere Melbys utspill, men Statsministerens kontor henviser til Forsvarsdepartementet.

