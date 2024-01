Forbrukerrådet: Flere strømselskaper lurer kundene

– Selskapene spiller opplagt på forbrukernes manglende innsikt, eller lurer kundene inn i avtaler de ikke skjønner. Strøm er strøm, og de færreste ønsker å betale mer enn de må, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Forbrukerrådets oversikt viser at selskapenes påslag varierer fra 0 til 26 øre, noe som utgjør en forskjell på over 4000 kroner i året med et standardforbruk på 16.000 kWh.

– Det er absurd at det er så store prisforskjeller for å selge eksakt samme produkt. At flere selskaper også prakker på kundene sine unødvendige tilleggstjenester, slik som «strømforsikring» og «grønn strøm», hjelper heller ikke, sier Blyverket videre.

Deres klare anbefaling er å sjekke avtalen man har på Forbrukerrådets sammenligningstjeneste.

– Her finner du oversikt over alle strømavtalene i markedet. Navnet på avtalen din finner du på fakturaen eller på «Min side» hos strømsalgselskapet. Selve byttet er gjort med få tastetrykk og ordnes av ditt nye selskap, sier hun.

