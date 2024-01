Gaza-filmskaper klar med kinodokumentar: – Vi må beholde håpet

Grunntema for årets utgave av TIFF, som starter mandag, er å «bruke film til å se løsninger og finne håp i den krevende situasjonen verden befinner seg i».

Jabaly har et spesielt forhold til festivalen og Tromsø: Det var dit han dro på kulturutveksling i 2014 – og opplevde å bli værende fast der da grenseovergangen Rafah ble stengt. Det skildrer han i sin nye film med sin tilsynelatende oppsiktsvekkende tittel for en i hans situasjon.

– Jeg forsøker alltid å være håpefull, selv nå i det som er den verste situasjonen i våre liv og pessimismen rår. Vi må på ingen måte miste håpet om en bedre fremtid. Vi har mistet alt. Byene våre er ødelagt. Det føles som om vi er drevet ned i et hull av endeløs smerte. Hvordan kan vi leve som normalt når våre familier ikke kan?

– De er i live

Et sted i dokumentaren sier Jabaly at han ikke har fått gitt moren sin en klem på sju år. Opprinnelig trodde han at han skulle være hjemme igjen etter en måned da han for ti år siden dro til Norge.

I tiden som fulgte, laget han blant annet den prisbelønte dokumentaren «Ambulance», av opptakene fra da han fulgte palestinske ambulansesjåfører gjennom den 51 dager lange krigen mellom Israel og Gaza i 2014.

På spørsmål om hans familie i Gaza er trygg, svarer Jabaly:

– Ingen er trygge. Men de er fremdeles i live. De er ikke lenger i huset vårt, de er drevet på flukt. Å leve som normalt har de ikke gjort på lenge, for hvordan kan de gjøre det når de lever som i et åpent fengsel?

[ Vil legge mer press på Israel: – Situasjonen i Gaza er et humanitært mareritt ]

Livsmotto

Det er imidlertid hans liv utenfor hjemlandet, der han må kjempe for retten til å ha en stemme som filmskaper, Mohamed Jabaly skildrer i «Livet er vakkert» – med en plakat der han smiler.

Filmens produsent Kristine Ann Skaret fortalte til Rushprint før IDFA-premieren at de lurte på om de måtte finne en ny tittel til filmen, for kunne man lansere en film som het «Life is Beautiful» fra Gaza i tiden etter 7. oktober?

Mohamed Jabaly forteller at «Livet er vakkert»-tittelen er en oversettelse av hans arabiske livsmotto, «Al Haya Helwa».

– Jeg har alltid sagt dette, selv før jeg forlot Gaza. Det er slik jeg ønsker å se livet. Håp er et sterkt ord å bruke for øyeblikket, men det er den eneste måten å finne en bedre vei. For hvordan finne en løsning og stoppe denne okkupasjonen, dette folkemordet? Hva skal skje etter den våpenhvilen som folk snakker om? Hvordan skal folk ellers gå videre fremover, klare å leve normalt – om de fortsatt er i live?

– Svært vanskelig

«Livet er vakkert» har allerede vunnet pris på verdens største dokumentarfilmfestival, IDFA i Amsterdam, i fjor høst, og er også klar for filmfestivalen i Göteborg senere denne måneden. Kinodokumentaren handler om Jabalys reise her i Norge og hvordan han kjempet for retten til å eksistere som filmskaper og palestiner – også i kamp mot norske myndigheter.

– Filmen gjenspeiler hvordan Norge ble som et annet hjemland for meg da jeg ikke kunne reise tilbake til min by, som var stengt, og jeg måtte gjenoppbygge livet mitt fra under nullpunktet.

Da Mohamed Jabaly entret scenen i Filmens hus i Oslo under presentasjonen av Filmvåren i forrige uke, var det et følelsesladd øyeblikk, og stemmen hans brast. Han fikk applaus av fremmøtt presse og filmbransje, men medgir overfor NTB at det er «svært vanskelig» å skulle promotere dokumentaren i dagens situasjon.

– Det eneste riktige er å fortsette å snakke og dele min historie, selv om jeg er full av smerte. Vi må ikke la stemmene våre stilne.

Det er også derfor han har valgt å ikke reise tilbake til Gaza: Da risikerer han å ikke slippe ut igjen og ikke kunne fortsette arbeidet som filmskaper.

Ordinær kinopremiere for «Livet er vakkert» blir i april.

[ Dette må du vite om Sør-Afrikas folkemord-anklager mot Israel ]