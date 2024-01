Funn av død mann i sjøen i Bergen sentrum

Bergenspolitiet fikk melding om en livløs person i vannet i 11-tiden søndag.

– Alle tre nødetater ble sendt til stedet og ankom etter noen minutter. Personen ble tatt opp fra sjøen, men ble erklært død av lege på stedet, skrev operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Avdøde er en 47 år gammel mann som er bosatt i Bergen. Pårørende er varslet om dødsfallet.

- Politiet har per nå ingen holdepunkter for å mistenke at avdøde har vært utsatt for noe kriminelt. Politiet oppretter en undersøkelsessak, og avdøde vil bli obdusert. Saken vil etterforskes videre ved Bergen sentrum politistasjon, skriver operasjonsleder Dan Erik Johannessen i en pressemelding søndag ettermiddag.