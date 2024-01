Margaret Berger til finalen i Melodi Grand Prix på hjemmebane

Dermed er hun klar for den norske finalen på hjemmebane i Trondheim spektrum 3. februar.

Like før finalistene skulle avsløres, ble sendingen forsøkt avbrutt av en demonstrant. «Boikott Israel» sto det på T-skjorten til demonstranten.

– Jeg forstår at folk har et behov for å vise motstand, selv om det selvfølgelig er litt nervepirrende for oss, sier Berger til VG om demonstrasjonen.

Om Berger skulle vinne den norske finalen, vil hun igjen stå på scenen i Malmö der hun representerte Norge i Eurovision i 2013.