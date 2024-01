Aksjonsgruppe varsler demonstrasjon under MGP-delfinalen

– Vårt krav er at Norge og NRK jobber for utestengelse av Israel fra Eurovision 2024. Under markeringen vil vi vise hvor massivt 116 døde journalister er, og minne NRK på sitt ansvar som allmennkringkaster, for å stå i solidaritet med pressefrihet og journalisters særskilte rett på vern under krig, skriver aksjonsgruppa i en pressemelding.

5. desember i fjor kunngjorde EBU at Israel er blant deltakerlandene i Eurovision 2024.

Samme dag som NRK kunngjorde årets deltakere, hadde et knippe demonstranter møtt opp utenfor kringkasterens lokaler på Marienlyst.

Flere hadde med seg plakater der det sto «utesteng Israel fra Eurovision 2024».

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK skriver i en tekstmelding til NTB at de har forståelse for at situasjonen i Gaza opprører mange og vekker sterke reaksjoner.

– Hvis noen ønsker å demonstrere utenfor NRK så er det bare en del av vår ytringsfrihet, skriver Halvorsen.