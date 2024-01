Tre menn siktet for drapsforsøk etter voldshendelse på Nesodden

Jourhavende jurist Laila Hegard sier fredag morgen til VG at tre menn foreløpig er siktet for drapsforsøk etter voldsepisoden på Nesodden torsdag kveld.

Like over midnatt meldte politiet at de hadde rykket ut til Nesodden etter melding om at flere gjerningspersoner hadde utsatt en beboer for vold. Politiets opplyste at deres etterforskning tilsier at det har blitt benyttet et skytevåpen mot fornærmede, som er mannen som er bosatt på stedet.

– Han er truffet av et prosjektil og fremstår som lettere skadd, skrev Øst politidistrikt på X (tidligere Twitter).

Tre personer ble pågrepet natt til fredag. De er nå siktet for drapsforsøk. ifølge Hegard er gjort noen avhør, og at det skal gjøres flere avhør utover dagen.

